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الرئيس يجتمع مع المجموعة الاقتصادية.. وتوجيه للحكومة

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الرئيس يجتمع مع المجموعة الاقتصادية.. وتوجيه للحكومة الرئيس يجتمع مع المجموعة الاقتصادية.. وتوجيه للحكومة

مصراوي Masrawy

05:57 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال السفير بسام رضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.

ووجه الرئيس بتكامل المشروعات فى المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، وفقاً لاحتياجات السوق المحلى بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن الاجتماع تناول أيضًا عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى على مستوى الجمهورية، فى إطار استراتيجية التحول الرقمى، وتضاعف أهميتها فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الصدد، أخذاً فى الاعتبار أن المنظومة توفر تأميناً متكاملاً لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقاً للمعايير العالمية، مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التي تتمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن عن طريق المنصات الإلكترونية المختلفة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوى الأداء وكذلك التيسير على المواطنين.

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