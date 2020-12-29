مصرع عامل باليومية وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

لقي عامل مصرعه، فيما أصيب 10 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها على الطريق الإقليمي دائرة مركز بلبيس بالشرقية.

تلقى مدير الأمن اللواء إبراهيم عبدالغفار إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بالحادث الذي نتج عن السرعة الزائدة.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.