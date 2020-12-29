رسميًا.. أوبرا الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة الميلادية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت دار الأوبر في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلغاء الحفل الفني المقرر إقامته ليلة رأس السنة الميلادية لعام 2021، وذلك في إطار قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ذكر بيان صادر عن دار الأوبرا أن وزارة الثقافة علقت احتفالات ليلة العام الجديد بمختلف الهيئات والقطاعات وفي المسارح والمواقع والمنشات التابعة لها بمختلف المحافظات، وذلك حرصًا على السلامة العامة.

كان من المقرر إقامة حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ومشاركة عازفة الكلارينت هدى حسنى ونجوم الفرقة، يوم ٣١ ديسمبر الجاري، في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برأس السنة والعام الجديد. ​