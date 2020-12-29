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قتل إمام مسجد في ألمانيا.. "الزوجة" والأخ في دائرة الاشتباه

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قتل إمام مسجد في ألمانيا.. "الزوجة" والأخ في دائرة الاشتباه قتل إمام مسجد في ألمانيا.. "الزوجة" والأخ في دائرة الاشتباه

مصراوي Masrawy

06:01 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

برلين (دويتشه فيله)

نتائج تحقيقات السلطات الألمانية الأولية كشفت أن خلفيات ارتكاب جريمة قتل إمام مسجد في مدينة شتوتغارت هي "عائلية": أودعت السلطات "زوجة" الضحية وأخيه في السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق.

أفادت الشرطة الألمانية يوم الاثنين أن "زوجة" الإمام الباكستاني المقتول، شهيد نواز قادري، وأخاه هما المشتبه بارتكابهما الجريمة البشعة، مضيفة أن التحقيقات لمعرفة دافع الجريمة مستمرة.

وأردفت الشرطة أنها فتشت السبت الماضي منزل الضحية و"زوجته" وتحفظت على بعض "الأدلة المحتملة". وكان أخ المغدور يعيش معهما أيضاً، حسب ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية عدة.

من الجدير بالذكر أن الضحية كان متزوجاً من المرأة الألمانية حسب الشريعة الإسلامية؛ أي أن الزواج لم يكن مسجلاً لدى السلطات الألمانية. وبطلب من الادعاء العام في مدينة أولم تم إداع "الزوجة" والأخ في الحبس الاحتياطي.

وكانت الجريمة البشعة التي وقعت في مساء يوم الاثنين قبل الماضي (21 كانون الأول/ديسمبر 2020) قد عكّرت أجواء عيد الميلاد في شتوتغارت وما حولها.

وتعرض شهيد نواز قادري إلى هجوم من قبل مجهولَين حين كان يقوم رفقة "زوجته" بفسحة في الهواء الطلق. ولقي الرجل البالغ من العمر 26 عاما حتفه في عين المكان إثر تعرضه "لضرب عنيف في رأسه" وفق بيانات شرطة مدينة أولم التي أوضحت أن وحدات الإسعاف لم تتمكن من إسعاف الرجل الذي توفي في مسرح الجريمة.

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