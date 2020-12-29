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محكمة روسية تقضي بسجن مسؤولة سابقة بتهمة التجسس

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محكمة روسية تقضي بسجن مسؤولة سابقة بتهمة التجسس محكمة روسية تقضي بسجن مسؤولة سابقة بتهمة التجسس

مصراوي Masrawy

06:00 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020


موسكو - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، أن محكمة في موسكو قضت بعقوبة السجن 15 عامًا، على مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة الطاقة الحكومية "إنتر راو" لضلوعها في أنشطة تجسس لصالح حكومة مولدوفا.

ونفت كارينا تسوركان، المحتجزة بالفعل منذ عامين، ارتكاب أي مخالفات ونددت بالاتهامات باعتبارها ملفقة لإخراجها بشكل غير عادل من الشركة المربحة.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية أن تسوركان أدينت بتزويد مسؤولي الاستخبارات في مولدوفا بمعلومات حول إمدادات الطاقة الروسية إلى أوكرانيا المجاورة.

وذكرت تاس أن "تسوركان قالت إنها لم تلتق بضباط استخبارات أجانب ولم تر الوثيقة المعنية".

وتم حظر دخول الجمهور للمحاكمة، ولم يتم كشف إلا عدد قليل من تفاصيل المحاكمة. وأفادت تقارير بأن فريقها القانوني تعهد بالطعن على الحكم.

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