الكويتيون يخطفون 10 مراكز في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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شهدت النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تختتم نهاية شهر ديسمبر الحالي، حضورًا كويتيًّا لافتًا في المسابقات التي تهتم بجمال الفرديات، واختتمت مسابقات "المزاين" بعد أن شهدت آخر تسعة أيام إقامة أشواط الفردي بفئتيه "الدق والجل"، والتي استمرَّت لستة أيام، ومسابقة المفاريد التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام.

منافسات الفردي

وتمثَّل الحضور الكويتي في منافسات الفردي في حجز 19 مقعدًا في عرض التحكيم النهائي: 14 مقعدًا في فئة "الدق"، وخمسة مقاعد في فئة "الجل"، وكانت الحصيلة تسعة مراكز في قائمة الفائزين لجميع الألوان، والتي تضم خمسة فائزين في كل لون.

وجاءت المشاركات الكويتية في فئة "فردي دق" باسم عبدالله بن عبدالمحسن التويجري "الحمر"، وعبدالله بن علي الرشيدي "فرديتين"، وعلوش بن نحيان العجمي، وفلاح بن سالم الهاجري "الشعل"، ودبوس بن مبارك الدبوس "6 فرديات" لون "الصفر"، وطلال بن مسلم فارس، وعبدالله بن عبدالمحسن التويجري، وعبدالله بن شويمي فالح "الوضح". فيما جاءت المشاركات في فئة "فردي جل" في لون "الصفر" فقط، وتمثَّلت في خمسة مقاعد كانت من نصيب دبوس مبارك الدبوس.

أشواط المفاريد

وشهدت المشاركة الكويتية في "المفاريد" تأهُّل ست مفرودات: ثلاث منها في لون "الحمر" لملَّاكها شلويح بن سطام المطيري، وعبدالله بن جابر المري، ومحمد بن فالح الهاجري، ومثلها في لون الصفر لمالكيها فلاح بن سالم الهاجري "مفرودتين"، ومحمد بن فالح الهاجري، وكانت الحصيلة فوزًا وحيدًا.

نتائج لافتة

حقق المشاركون الكويتيون تسعة انتصارات في الأشواط النهائية للفردي، كان أبرزها المركزين الأول والثاني لدبوس بن مبارك الدبوس في فئة "فردي دق" للون "الصفر"، والذي خطف الأضواء أيضًا في "فردي جل" للون "الصفر" بتحقيق المراكز: الثاني والرابع والخامس.

وفي فئة فردي "دق" للون" الشعل"، حقق علوش بن نحيان العجمي المركز الثاني، وعبدالله بن علي الرشيدي المركزين الثالث والخامس، فيما حقق عبدالله بن عبدالمحسن التويجري المركز الثاني للون "الوضح".

في المقابل كان التتويج الوحيد للكويت في المفاريد باسم "شلويح بن سطام المطيري" والذي حقق المركز الرابع في لون "الحمر".

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل