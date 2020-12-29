تعليم ينبع تودع أكثر من 13 مليون ريال مكافآت وإعانات

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دعت الطلاب وأولياء الأمور لمراجعة حساباتهم البنكية

أودعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، بنظام الصرف السريع، أكثر من 13 مليون ريال مكافآت وإعانات للطلاب المستفيدين خلال الفصل الأول للعام الدراسي 1442هـ.

وشملت الطلاب والطالبات بالتعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين والمعلمات المتوفين، إضافة إلى طلاب جبل رضوى والقرى النائية والإعاقة الجسمية والصحية.

ودعت الإدارة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية، للتأكد من الإيداع، منوهة إلى ما توليه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من دعم ورعاية واهتمام بالطلاب والطالبات والعملية التعليمية، وما يعود عليهم بالنفع والفائدة ليكونوا لبنة صالحة لأنفسهم ووطنهم.

إدارة التعليم محافظة ينبع