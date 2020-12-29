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البيئة: وقف الزيارات وإلغاء الاحتفالات لمدة يومين بالمحميات

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البيئة: وقف الزيارات وإلغاء الاحتفالات لمدة يومين بالمحميات البيئة: وقف الزيارات وإلغاء الاحتفالات لمدة يومين بالمحميات

مصراوي Masrawy

05:52 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة قرارا بوقف استقبال الزیارات بمحميات المنطقة المركزية لمدة يومين، في الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى الأول من يناير من العام الجديد ومنع إقامة أي احتفالات بها للقيام بأعمال الصيانة العاجلة والطارئة، في إطار خطة الوزارة لتطوير نظم الإدارة والخدمات بالمحميات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا القرار يستهدف استمرار أعمال الصيانة للخدمات المقدمة للزوار ضمن خطة تحديث وتطوير نظم الإدارة والخدمات المقدمة للزوار لضمان توفير تجربة فريدة ومميزة لرواد المحميات المركزية من محبي السياحة البيئية.

وأشارت فؤاد، إلى أن الغلق يأتي لضمان سلامة الزوار أثناء إجراء أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لتلك المحميات والتي تشمل مداخل المحميات ومواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج بما يوفر الراحة والاستمتاع أثناء التواجد بالمحمية.

جدير بالذكر أن محميات المنطقة المركزية تضم محميات وادي دجلة والغابة المتحجرة وقبة الحسنة بالإضافة إلى محميات الفيوم وتشمل وادي الريان – قارون.

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