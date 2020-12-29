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"الإسكوا": 140 مليار دولار خسائر المنطقة العربية بسبب كورونا

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"الإسكوا": 140 مليار دولار خسائر المنطقة العربية بسبب كورونا "الإسكوا": 140 مليار دولار خسائر المنطقة العربية بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

05:42 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

لبنان - (أ ش أ)

ذكرت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "إسكوا" أن وباء كورونا تسبب في تعرض المنطقة العربية لخسائر تقارب 140 مليار دولار خلال عام 2020، مشيرة إلى أن المنطقة في العام المقبل 2021 قد تحقق معدلات نمو يتراوح ما بين 8ر2 إلى 5ر3% وذلك بناء على قدرة البلدان على مواجهة كورونا.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها منظمة الإسكوا وجاءت ضمن مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، الذي يصدر سنويًا، أنه بالرغم من أن معدلات النمو المتوقعة للعام المقبل إيجابية، غير أنها لن تكون كافية لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة، لا سيما وأن البطالة في المنطقة العربية قد ترتفع إلى 5ر12% في العام 2021.

وقالت الدراسة إن الأزمة في المنطقة العربية تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحديات اجتماعية كبرى، مثل انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في العام المقبل إلى 32% ليطال 116 مليون فرد، وتفاقم البطالة بين الشباب لتصل إلى حوالي 27% واستمرار عدم المساواة بين الجنسين، حيث لا تزال المنطقة العربية تسجل فجوة بين الجنسين بنسبة 40% وهي الاعلى في العالم.

وأكدت الدراسة أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب جهدا مضاعفا من الحكومات العربية لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة، لا سيما في المجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين، حيث يُخشى من تدهور الظروف المعيشية مع حالات الركود الاقتصادي التي تصيب البلدان المانحة.

وتعد منظمة الإسكوا إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرًا لها.

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