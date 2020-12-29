الصحة تستجيب لـ"صفاء".. مريضة جديدة بالسمنة في المنوفية تخطي وزنها 250 كيلوجرام

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مصراوي Masrawy

أجرى وفد من إدارة الأمراض المتوطنة في مديرية الصحة في المنوفية، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى سيدة تعاني من حالة متأخرة للسمنة في قرية طوخ طنبشا في مركز بركة السبع، لمتابعة حالتها وبدء رحلة علاجها.

كانت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية في المنوفية، أعلنت تبنيها حالة صفاء عبد المجيد باشا - 40 سنة، التي تخطى وزنها 250 كيلو جرام. إذ خاطبت سرور مديرية الصحة ورافقت الدكتور السيد الدجوى مدير عام إدارة المتوطنة بمديرية الصحة بالمنوفية وفريق إدارة الملاريا، الذي وقع الكشف الطبي اللازم على الحالة، ونفذ عملية سحب عينات دم لإجراء التحاليل اللازمة لها، تمهيدًا لعلاجها.