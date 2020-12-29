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الصين تشجب تقارير إعلامية حول محاولة إخفاء وباء كورونا في بداية اندلاعه

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الصين تشجب تقارير إعلامية حول محاولة إخفاء وباء كورونا في بداية اندلاعه الصين تشجب تقارير إعلامية حول محاولة إخفاء وباء كورونا في بداية اندلاعه

مصراوي Masrawy

05:25 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الصين - (أ ش أ)

شجبت الصين اليوم الثلاثاء، تقارير بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تتهم الصينية بمحاولة إخفاء وباء "كوفيد-19" في بداية اندلاعه، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، في تصريح اليوم تعليقا على تقارير بمناسبة الذكرى الأولى لاندلاع الوباء، إن إنجازات الصين في مكافحة (كوفيد-19) هي أفضل إجابة على ما يسمى إخفاء الوباء، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني لمكافحة الصين المرض مفتوح وشفاف وواضح.

وأضاف بين أن بكين وبأسرع ما يمكنها أبلغت منظمة الصحة العالمية بالوباء، وحددت العامل الممرض، وشاركت العالم التسلسل الجيني للفيروس، وأخبرت الدول والمناطق ذات الصلة بما لديها من معلومات حول الوباء وخبرات الوقاية والسيطرة في الوقت المناسب، مشددًا على أن الحقائق فقط هي التي تصمد أمام اختبار التاريخ والزمن.

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مصراوي Masrawy

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