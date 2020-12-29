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لافروف: موسكو تتوقع أن تختار الإدارة الأمريكية الجديدة الحوار مع

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لافروف: موسكو تتوقع أن تختار الإدارة الأمريكية الجديدة الحوار مع روسيا لافروف: موسكو تتوقع أن تختار الإدارة الأمريكية الجديدة الحوار مع

مصراوي Masrawy

05:25 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن توقع بلاده بأن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن خيارًا لصالح الحوار مع روسيا.

وأضاف لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نأمل أن يتخذ الفريق الجديد في البيت الأبيض خيارًا يلبي مصالح الشعب الأمريكي ويظهر رغبة متبادلة في إقامة حوار مع موسكو".

وأوضح لافروف أنه في هذه الحالة فقط ستكون العلاقات الروسية الأمريكية قادرة في النهاية على العودة إلى مسار التنمية المستدامة، وأن هذا سيكون له أثر إيجابي في المناخ العام في الشؤون الدولية، بالنظر إلى المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين خاصة في هذا الوقت الصعب الذي يمر به العالم.

وكان المجمع الانتخابي قد أثبت فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية بمنحه 306 أصوات من إجمالي 538 صوتاً للمجمع متجاوزًا بذلك العدد المطلوب للفوز بالرئاسة.

ومن المقرر أن تتم الموافقة الرسمية على نتائج التصويت في 6 يناير المقبل، ثم تنصيب بايدن في 20 يناير.

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