أخبار عاجلة

"العلا": من أهم الأماكن الأثرية في العالم.. تاريخ عميق وموقع جغرافي مميز -
إدارة "الأهلي" تبدي استياءها من "التحكيم".. وتطالب بتطوير الحكم المحلي -
لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين -
"الهلال" يعلن غياب "كنو" و"عطيف" ويعاود التدريب استعداداً للباطن -
لمخالفتهما إجراءات كورونا.. إغلاق فرعي "كارفور" بالإسكندرية (فيديو وصور) -
إدارة "الأهلي" تبدي استياءها من "التحكيم".. وتطالب بتطوير الحكم المحلي -
لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين -
الأمم المتحدة تدعو لوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين باليمن -
الصحة الكويتية: تسجيل 269 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة -
وزيرة الصحة توافق على تجديد إجازات الأطقم الطبية للعمل بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصين تكتشف على شحنة لحوم مستوردة من المكسيك

Print
الصين تكتشف فيروس كورونا على شحنة لحوم مستوردة من المكسيك الصين تكتشف على شحنة لحوم مستوردة من المكسيك

مصراوي Masrawy

05:23 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الصين - (أ ش أ)

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، اكتشاف الجديد (كوفيد-19) في عينة تم جمعها من شحنة لحم خنزير مجمد مستوردة من المكسيك، وذلك في مدينة "كايوان" بمقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أنه تم رصد العينة الملوثة خلال فحص المدينة لأغذية مستوردة من سلاسل التبريد، مشيرة إلى أنه تم بدء عملية استجابة طارئة للتعامل مع شحنة البضائع المجمدة، وتطهير منشأة التخزين البارد، وتتبع الأشخاص الذين تعاملوا مع الشحنة الملوثة والمخالطين لهم.
وأضافت السلطات أنه تم كذلك فرض حجر صحي على جميع الأشخاص المعنيين، فيما يتم إجراء اختبارات حمض نووي لهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

شبكة عيون الإخبارية