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كرواتيا - (أ ش أ)

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، وسط كرواتيا؛ مسفرًا عن مقتل طفلة وملحقا أضرار بالغة بالمنازل والبنايات في إحدى البلدات الواقعة جنوب شرقي العاصمة.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 46 كيلومترًا من جنوب شرق العاصمة زغرب، فيما أفادت التقارير الأولية بتسبب الزلزال بأضرار واسعة وانهيار أسقف وواجهات مبان وحتى انهيار بعض الأبنية بأكملها.

من جهتها، أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الكرواتية الحكومية "إتش أر تي" بمقتل طفلة ببلدة "بيترينجا" الواقعة جنوب شرق العاصمة والأكثر تضررًا من الزلزال؛ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول عمر الطفلة.

وقال عمدة بلدة "بيترينجا" في تصريح بثته (إتش أر تي) إن "بلدتي دمرت بالكامل، لدينا أطفال قتلى"، مضيفًا "هذا يشبه هيروشيما، نصف المدينة لم يعد موجودا."

ووصل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش ووزراء آخرون إلى بيترينجا في أعقاب الزلزال.

يشار إلى أن نفس المنطقة تعرضت لزلزال أمس الاثنين بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر وبعض التوابع الزلزالية الصغيرة التي شعر بها اليوم.