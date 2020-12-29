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عضو "التحرير الفلسطينية" يبحث مع السفير المصري لدى فلسطين المستجدات السياسية

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عضو "التحرير الفلسطينية" يبحث مع السفير المصري لدى فلسطين المستجدات السياسية عضو "التحرير الفلسطينية" يبحث مع السفير المصري لدى فلسطين المستجدات السياسية

مصراوي Masrawy

05:19 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

فلسطين - (أ ش أ)

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل آخر المستجدات السياسية.

وأكد مجدلاني، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين ومصر التي كانت وما زالت تسهم بدور محوري في المنطقة، وخصوصا في دعم القضية الفلسطينية، مشددا كذلك على حرص القيادة على التنسيق والتشاور الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وأطلع مجدلاني السفير طايل على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحة الدولية، موضحا أن القضية الأبرز هي إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، والذهاب إلى الانتخابات العامة.

من جانبه، أكد طايل موقف الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، ودعمها للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ووضع كل الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك باعتباره مصلحة وطنية مشتركة لمصر وفلسطين.

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