سلوفينيا تغلق محطة نووية بعد الزلزال القوي في كرواتيا

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مصراوي Masrawy

وكالات

أغلقت سلوفينيا، مساء الثلاثاء، محطة نووية مؤقتًا وبشكل وقائي، على خلفية الزلزال القوي الذي وقع في الدولة المجاورة كرواتيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، وسط كرواتيا؛ مسفرا عن مقتل طفلة وملحقا أضرار بالغة بالمنازل والبنايات في إحدى البلدات الواقعة جنوب شرقي العاصمة.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 46 كيلومترًا من جنوب شرق العاصمة زغرب، فيما أفادت التقارير الأولية بتسبب الزلزال بأضرار واسعة وانهيار أسقف وواجهات مبان وحتى انهيار بعض الأبنية بأكملها.

يشار إلى أن نفس المنطقة تعرضت لزلزال أمس الاثنين بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر وبعض التوابع الزلزالية الصغيرة التي شعر بها اليوم.