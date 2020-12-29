"إحكام": الحضور إلى الفروع في المناطق بموعد إلكتروني سابق

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التنظيم يهدف إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة

أكدت الأمانة العامة للجان في "إحكام"، تغطية خدماتها كل مناطق المملكة، حيث سيتم تنظيم الحضور من خلال موعد إلكتروني.

يأتي ذلك ‏في إطار السعي على التواصل الفعّال مع كل المستفيدين.

وتبدأ الأمانة العامة للجان أعمالها وفق نظام المواعيد على ‎منصة "إحكام" عبر خدمة "اتصل بنا".

وتغطي الخدمة كل مناطق المملكة، وسيتم تنظيم الحضور بموعد إلكتروني سابق؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

الأمانة العامة للجان إحكام