بالصور .. معدات نظافة المدينة المنورة تسير دون لوحات

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في مخالفة لأنظمة المرور

وثقت عدسة النشطاء في المدينة المنورة، صوراً لمعدات شركات النظافة في المدينة المنورة تجوب الشوارع دون وجود لوحات لها؛ الأمر الذي استغربه العديد من المغردين متسائلين عن الذي سمح لها بالسير وهي مخالفة لأنظمة المرور.

وغرد الصحفي سعد الحربي قائلاً: ‏"شاحنات خدمات النظافة في المدينة المنورة جميلة ونظيفة

لدرجة أنها تسير بدون لوحات".



فيما أكد المغرد "أبوحور" أن جميع مركباتهم بدون لوحات، فيما طالب "أبوريان" بتطبيق النظام عليها، متسائلاً: كيف تتجول بالمدينة بدون لوحات في منظر ملفت للجميع ويحتاج إلى توضيح؟

فيما تساءل العديد عن دور مرور منطقة المدينة المنورة وأمانة المنطقة تجاه تلك المعدات ومخالفتها لأنظمة المرور؛ حيث تصنف ضمن المخالفات والتدابير التي يمكن اتخاذها حيالها العقوبات المقررة لهذه المخالفات.

المدينة المنورة معدات شركات النظافة