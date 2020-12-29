أخبار عاجلة

إدارة "الأهلي" تبدي استياءها من "التحكيم".. وتطالب بتطوير الحكم المحلي -
لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين -
الأمم المتحدة تدعو لوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين باليمن -
الصحة الكويتية: تسجيل 269 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة -
وزيرة الصحة توافق على تجديد إجازات الأطقم الطبية للعمل بالخارج -
الجمعية الفلكية بجدة: "المريخ" يزيّن ليالي يناير 2021 ويشاهد بالعين المجردة -
"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور) -
"لم يكن بغرض نقل الحقيقة".. محافظ الشرقية: فيديو مستشفى الحسينية استُخدم ضد الوطن -
"الهلال" يعلن غياب "كنو" و"عطيف" ويعاود التدريب استعداداً للباطن -
شاهد.. احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

80 رحلة يومياً.. "طيران أديل" يستعد للإجازة المدرسية بالعروض الداعمة

Print
80 رحلة يومياً.. "طيران أديل" يستعد للإجازة المدرسية بالعروض الداعمة 80 رحلة يومياً.. "طيران أديل" يستعد للإجازة المدرسية بالعروض الداعمة
تبدأ الخميس المقبل إلى يوم السبت 3/ 6/ 1442هـ

80 رحلة يومياً..

وفر "طيران أديل" 1100 رحلة مجدولة داخلية في الاتجاهين لجميع المحطات على الشبكة، شملت: الرياض، جدة، الدمام، القصيم، حائل، جازان، أبها، تبوك، المدينة المنورة، بمعدل 80 رحلة يومياً، وتتضمن عروض دعماً لموسم شتاء الذي أطلقته مؤخراً الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "الشتاء حولك".

وأوضح نائب الرئيس للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم، أن الشركة أنهت جميع استعداداتها التشغيلية لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية خلال إجازة منتصف العام الدراسي هذا العام، والتي تبدأ يوم الخميس المقبل إلى يوم السبت 3/ 6/ 1442هـ إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة، مما ينعكس إيجاباً على انضباط مواعيد الرحلات ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأضاف البراهيم أن "طيران أديل" جند جميع طاقاته وسخر كل إمكاناته لخدمة المسافرين في جميع مواقع الخدمة، حاثاً عموم المسافرين على الحضور المبكر قبل موعد الرحلة بوقتٍ كافٍ لتوفير وقتهم وجهدهم والحصول على أفضل الخدمات، مهيباً بالجميع بضرورة الاطلاع على جميع الإجراءات وذلك لضمان الانسيابية عند إنهاء إجراءات السفر في المطار.

ونوه بالخدمات المقدمة عبر تطبيق طيران أديل على الهواتف الذكية تحت اسم(flyadeal) ضمن متاجر التطبيقات "أبل ستور"، "جوجل بلاي"، و"هواوي آب غاليري" وموقع الشركة على الإنترنت (www.flyadeal.com) اللذين يمكن من خلالهما إنجاز إجراءات سفرهم ابتداءً من إجراء الحجز وانتهاءً بإصدار بطاقة صعود الطائرة.طيران أديل الإجازة المدرسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة

الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الناقلات الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا التاريخ

الناقلات الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا التاريخ

شبكة عيون الإخبارية