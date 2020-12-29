80 رحلة يومياً.. "طيران أديل" يستعد للإجازة المدرسية بالعروض الداعمة

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تبدأ الخميس المقبل إلى يوم السبت 3/ 6/ 1442هـ

وفر "طيران أديل" 1100 رحلة مجدولة داخلية في الاتجاهين لجميع المحطات على الشبكة، شملت: الرياض، جدة، الدمام، القصيم، حائل، جازان، أبها، تبوك، المدينة المنورة، بمعدل 80 رحلة يومياً، وتتضمن عروض أسعار دعماً لموسم شتاء السعودية الذي أطلقته مؤخراً الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "الشتاء حولك".

وأوضح نائب الرئيس للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم، أن الشركة أنهت جميع استعداداتها التشغيلية لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية خلال إجازة منتصف العام الدراسي هذا العام، والتي تبدأ يوم الخميس المقبل إلى يوم السبت 3/ 6/ 1442هـ إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة، مما ينعكس إيجاباً على انضباط مواعيد الرحلات ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأضاف البراهيم أن "طيران أديل" جند جميع طاقاته وسخر كل إمكاناته لخدمة المسافرين في جميع مواقع الخدمة، حاثاً عموم المسافرين على الحضور المبكر قبل موعد الرحلة بوقتٍ كافٍ لتوفير وقتهم وجهدهم والحصول على أفضل الخدمات، مهيباً بالجميع بضرورة الاطلاع على جميع الإجراءات وذلك لضمان الانسيابية عند إنهاء إجراءات السفر في المطار.

ونوه بالخدمات المقدمة عبر تطبيق طيران أديل على الهواتف الذكية تحت اسم(flyadeal) ضمن متاجر التطبيقات "أبل ستور"، "جوجل بلاي"، و"هواوي آب غاليري" وموقع الشركة على شبكة الإنترنت (www.flyadeal.com) اللذين يمكن من خلالهما إنجاز إجراءات سفرهم ابتداءً من إجراء الحجز وانتهاءً بإصدار بطاقة صعود الطائرة.طيران أديل الإجازة المدرسية