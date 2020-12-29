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تعرف على أمنية "" الأخيرة قبل مغادرته البيت الأبيض

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تعرف على أمنية "ترامب" الأخيرة قبل مغادرته البيت الأبيض تعرف على أمنية "" الأخيرة قبل مغادرته البيت الأبيض

تعرف على أمنية

نقلت صحيفة الديلي بيست عن مصادر مطلعة نية الرئيس الأمريكي دونالد ، تسمية أحد المطارات في الولايات المتحدة باسم رئيس سابق، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير المقبل.
وقالت الصحيفة إن الرئيس ترامب عمد مؤخراً إلى سؤال بعض المساعدين والمستشارين حول ألية تسمية المطارات على اسم رئيس من رؤوساء الولايات المتحدة السابقين.


"الديلي بيست"، ترجح أن الرئيس ترامب يسعى لتسمية أحد المطارات باسمه قبل مغادرته البيت الأبيض الشهر المقبل، وقالت أحد المصادر للصحيفة، إن ترامب سأل، في مرحلة ما منذ انتخابات 2020، عن نوع "الأعمال والمستلزمات والوثائق" اللازمة لتسمية مطار باسم رئيس سابق.
ونقلت الصحيفة عن شخص آخر مقرب من ترامب، إن الرئيس خلال فترة رئاسته قد تحدث عن هذا الموضوع مرتين على الأقل، وتحديدا منذ أوائل عام 2018، مفصحا عن رغبته في امتلاك مطار وطني أو دولي في الولايات المتحدة يحمل اسم "دونالد جيه ترامب"، وأنه يأمل أن يكون هناك جهد وتوجه للقيام بذلك، على غرار تسمية المطار الوطني في منطقة واشنطن العاصمة على اسم الرئيس رونالد ريغان.
ولم يتوقف الأمر فقط على المطارات، إذ قال مصدر مطلع أيضا إنه سمع ذات مرة ترامب خلال فترة رئاسته يتمتم حول نوع حاملة الطائرات البحرية التي يريد أيضا أن يشيدها باسم "يو إس إس دونالد ترامب".الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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