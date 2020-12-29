أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليمني: الهجوم على مطار عدن رسالة ضد السلام والاستقرار -
تايلاند تفرض قيودا جديدة لاحتواء أكبر موجة من كورونا -
وزير النقل اليمني: عودة الملاحة لمطار عدن الدولي بدءا من غد -
فيروس كورونا: الصين تقول ووهان ليست مهد الوباء -
النمسا: العام الجديد سيشهد مزيدا من المساعدات لمتضرري كورونا -
يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
خبيرة ألمانية تنتقد الحكومة في سياسة شراء لقاحات كورونا -
بريكسيت هل سيؤدي إلى انفصال اسكتلندا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تُشكل خطراً على الصحة.. إحباط ترويج 12 ألف قطعة مسلتزمات

Print
تُشكل خطراً على الصحة.. إحباط ترويج 12 ألف قطعة مسلتزمات تُشكل خطراً على الصحة.. إحباط ترويج 12 ألف قطعة مسلتزمات

مصراوي Masrawy

04:56 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، (مالك شركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، بحوزته (12٫215 قطعة مستلزمات طبية "قفازات طبية – كمامات – حشو أسنان") بدون مستندات "مجهولة المصدر" مصنوعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بالقاهرة،(مالك محل للنظارات الشمسية)، بحوزته (13٫850 قطعة نظارات شمسية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة مسجلة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

بمليار جنيه استثمارات.. "التموين" ومحافظة القليوبية تتعاونان لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية

بمليار جنيه استثمارات.. "التموين" ومحافظة القليوبية تتعاونان لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

شبكة عيون الإخبارية