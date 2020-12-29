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النيابة: وفاة المخرج حاتم علي "طبيعية"

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النيابة: وفاة المخرج حاتم علي "طبيعية" النيابة: وفاة المخرج حاتم علي "طبيعية"

مصراوي Masrawy

04:55 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، التصريح بدفن جثة المخرج السوري حاتم علي، بعد أن توصلت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة.

وكشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة الممثلين، تفاصيل وفاة المخرج السوري المقيم في حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما.

وقال عادل، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "المخرج حاتم علي توفي في فندق مطل على النيل بالقاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، ولايزال داخل الفندق حتى الآن".

وحول سبب وفاة حاتم علي؛ قال: "غالبًا بسبب سكتة قلبية، هو تعب فجأة، وبعت يجيب دكتور، وعلى ما جِه الطبيب لقاه توفي وذهبت روحه لخالقها".

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