مكالمة وساق داخل جوال.. قصة مغسل موتى تسبب في ذعر أهالي أرض اللواء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب - محمد شعبان:

اتصال هاتفي تلقاه مغسل موتى أخبره المتصل "تعالى في حالة وفاة عايزين نغسلها بمستشفى الزراعيين" دفعته لعدم إنجاز مهمته المُسندة له. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. تسبب المغسل في حالة من الذعر بمنطقة أرض اللواء.

السابعة مساء الأحد قبل الماضي عثر الأهالي على جوال بداخله ساق شخص ملقى بمقلب قمامة بجوار سلم أرض اللواء وتحديدا أمام العقار 190 بشارع السودان.

معاينة لمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، أشارت إلى أن الجوال بداخله ساق ملفوفة في كفن و2 كيس أحدهما تستخدمه المستشفيات في التخلص من النفايات.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة.

تحريات العقيد هاني شعراوي مفتش فرقة الوسط، والمقدم محمد أبوزيد وكيل الفرقة، توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الساق خاصة بمريض سكري تم بترها بأحد المستشفيات، وتم تسليمها إلى مغسل موتى لدفنها بـ"ترب المجاورين".

تقاعس مغسل الموتى عن دفن الساق دفعه للتخلص من الجوال بمكان العثور عليه وذلك لدى عبوره كوبري أرض اللواء.

وأمكن ضبطه وسماع أقوله فأكد صحة التحريات مشيرا إلى أنه حصل على الجوال وتصريح الدفن من المستشفى كما منحه أهل المريض 200 جنيه لدفن الساق المبتورة.

تحرك مغسل الموتى قاصدا وجهته المحددة قبل أن يتلقى اتصالا من أسرة متوفى طلبوا منه تغسيله بمستشفى الزراعيين بمنطقة الدقي.

"حسبتها لقيت المواصلات هتاخد الفلوس كلها" فألقى مغسل الموتى الجوال بجوار سلم أرض اللواء وتوجه إلى مستشفى الزراعيين مختتم حديثه "جات لي مصلحة والحي أبقى من الميت".

تحررالمحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء أيمن الجيار، مدير فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.