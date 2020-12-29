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بالصور.. إغلاق 19 مركزًا للدروس الخصوصية بدمياط الجديدة

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بالصور.. إغلاق 19 مركزًا للدروس الخصوصية بدمياط الجديدة بالصور.. إغلاق 19 مركزًا للدروس الخصوصية بدمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

05:09 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت اللجنة المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بجهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، حملة لتنفيذ قرارات إغلاق 19 مركزًا للدروس الخصوصية بالأحياء الأول والثاني والرابع والمنطقة المركزية.

وتبين أن المراكز تعمل بدون ترخيص وتزاول نشاط بالمخالفة وجرى تشميعها وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها وتحرير المحاضر اللازمة لها.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس الجهاز، إن الغلق جرى لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة، ومنعًا لتجمعات الطلاب وحرصًا على سلامتهم.

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