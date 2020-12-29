طالب تجارة دمنهور المفصول يعتذر.. والجامعة: نشَر شائعات (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

وافق الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، على قبول الالتماس المقدم من الطالب مصطفى شعلان بالفرقة الثانية بكلية تجارة على قرار فصله، على خلفية مداخلة تلفزيونية انتقد خلالها التكدس والزحام داخل قاعات الدراسة.

وأكدت الجامعة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن "صالح" استقبل الطالب في مكتبه لسماع شكواه، ووافق على الالتماس الذي تقدم به، وقبل اعتذاره عن التسرع في نشر أخبار لم يتأكد من صحتها.

وأشار البيان أن رئيس الجامعة قرر تحويل قرار الفصل إلى مجلس استئناف تأديبي لمحو العقوبة أو إزالتها، حرصًا على مستقبل الطالب.

وأوضحت الجامعة خلال البيان، إن الواقعة بدأت بتقديم عميد كلية الزراعة، مذكرة ضد الطالب اتهمه فيها بنشر شائعة في مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي حول غلق كلية الزراعة لمدة أسبوعين نتيجة إصابة الطلاب بكورونا، على خلاف الحقيقة، ما من شأنه أن يضعه تحت ارتكاب مخالفة نشر شائعات تضر بالصالح العام ومصلحة الكلية والجامعة.

وأحالت الدكتورة فايزة عبيدالله القائم بعمل وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب الواقعة إلى الشئون القانونية للتحقق، والتأكد من صحة الواقعة، والتي بدورها أحالت الطالب المذكور إلى مجلس التأديب الذي قضى بفصله عام، طبقًا للوائح التنفيذية والعقوبات التأديبية.