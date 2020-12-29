محافظ أسوان: التنسيق مع مسئولي الكنائس لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الأعياد

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه جرى التنسيق مع ممثلي كنيسة الأقباط الأرثوذكس وغيرها من الكنائس، لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فترة رأس السنة وعيد الميلاد.

وأضاف المحافظ، أنه يجري عمل رقابة مشددة لضمان وقف أي احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تنظم أي احتفالية، بالإضافة إلى الغلق الكامل لدور المناسبات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، فضلاً عن مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية.