برئاسة وزير التنمية.. استعراض تطوير مسار العائلة المقدسة في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا– محمد النادي:

شارك الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبًا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمناقشة الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بجبل الطير في سمالوط.

وقال نائب المحافظ، إنه يجري متابعة أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة، وتوفير الإمكانيات لسرعة إنجاز أعمال التطوير الجارية، ما يساهم في رفع معدلات العائد السياحي والاقتصادي للمحافظة، ووضع المنيا على خريطة السياحة العالمية.

وجرى إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، عقب موافقة بابا الفاتيكان، لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط مزار سياحي ديني يقصده الملايين من أنحاء العالم على مدار العام.