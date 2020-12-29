وفاة مفتش "صحة قويسنا" السابق متأثرًا بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

نعت نقابة الأطباء في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، الدكتور صبحي منشاوي خليفة، مفتش صحة قويسنا السابق، والذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان نقابة الأطباء: "تنعى نقابة أطباء المنوفية، وفاة الدكتور صبحي منشاوي خليفة، مفتش صحة مركز قويسنا السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وهو والد الدكتورة شيماء صبحي منشاوي والدكتور شريف صبحي منشاوي والدكتور شهاب صبحي منشاوي.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان"

.