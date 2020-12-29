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شرطة تضبط 1157 قضية متنوعة في يوم واحد

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شرطة التموين تضبط 1157 قضية متنوعة في يوم واحد شرطة تضبط 1157 قضية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

04:44 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1157) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة، بحوزته (4٫2 طن "دواجن كاملة -مصنعات دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المكرونة) بمحافظة المنوفية، بحوزته (2٫5 طن " مكرونة" معبأة داخل شكائر وبها نقص في الأوزان بمقدار 500 جرام في الشيكارة الواحدة زنة 10 كيلو جرام) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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