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لتبادل الخبرات والإمكانات التكنولوجية.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي متدربي "الألياف الضوئية" بـ"العربية للتصنيع"

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لتبادل الخبرات والإمكانات التكنولوجية.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي متدربي "الألياف الضوئية" بـ"العربية للتصنيع" لتبادل الخبرات والإمكانات التكنولوجية.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي متدربي "الألياف الضوئية" بـ"العربية للتصنيع"

مصراوي Masrawy

04:39 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمد سامي:

التقى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، 11 متدربًا من العاملين بالهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج تكنولوجيا الألياف الضوئية المقام بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، بمقر قطاع التدريب بمدينة السلام.

ورحب مرسي بالمتدربين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعد تأكيدًا على التعاون المستمر بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وأنه يسعى بشكل دائم لتبادل الخبرات والإمكانات التكنولوجية والفنية والبشرية بين قطاعَي الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بما يحقق التكامل التصنيعي على المستويين المدني والحربي لخدمة التصنيع المحلي والمشروعات القومية للدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا البرنامج يأتي ضمن الخطط التدريبية التي يقيمها القطاع بصفة مستمرة؛ للتدريب على مجالات تخدم المشروعات القومية، ومنها تصنيع الألياف الضوئية وكيفية تصميم شبكات الربط بينها والاستخدامات المتعددة للألياف الضوئية وتحديد أعطالها وإصلاحها.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن الوزير حرص على هذا اللقاء مع المتدربين من الهيئة العربية للتصنيع، في رسالة تؤكد تكامل الجهتَين، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تفتح أبوابها لتأهيل العاملين من المهندسين والفنيين بمختلف قطاعات الدولة وتأهيلهم لبيئة العمل من خلال قطاع التدريب التابع للوزارة، مضيفًا أن القطاع يهتم بزيادة نسب التدريب العملي التي تصل إلى 80% من ساعات البرامج التدريبية، واستغلال ما تملكه من معامل تكنولوجية وورش فنية مجهزة بأحدث الماكينات والوسائل العلمية والتكنولوجية وماكينات (CNC) لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

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