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الملك سلمان يوجه الدعوة لسُلطان عُمان للمشاركة في القمة الخليجية

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الملك سلمان يوجه الدعوة لسُلطان عُمان للمشاركة في القمة الخليجية الملك سلمان يوجه الدعوة لسُلطان عُمان للمشاركة في القمة الخليجية

مصراوي Masrawy

04:30 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الرياض/ مسقط- أ ش أ:

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى سلطان عُمان، هيثم بن طارق، يدعوه فيها للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء "واس"، الثلاثاء أن الرسالة تسلمها نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني، فهد بن محمود آل سعيد، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

واستعرض الحجرف مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.

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