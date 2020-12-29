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اليونان تستقبل الشحنة الثانية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا

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اليونان تستقبل الشحنة الثانية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا اليونان تستقبل الشحنة الثانية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

04:30 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أثينا- أ ش أ:

وصلت الدفعة الثانية من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا إلى مطار أثينا الدولي، الثلاثاء، وتتضمن 83 ألفًا و850 جرعة.

وقال نائب وزير الحماية المدنية اليوناني، نيكوس هاردالياس - حسبما أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية - إن تمضي في خطتها لتطرح اللقاح؛ حيث سيتم توزيع الجرعات على خمسة مراكز تخزين مركزية، ثم سترسل اللقاحات لمختلف مراكز التطعيم في أنحاء البلاد.

من جهته، أكد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، ماريوس ثيميستوكليوس، أن اليونان ستتلقى 419 ألفًا و250 لقاحًا من شركة "فايزر" بنهاية يناير المقبل. كما ستتلقى 333 ألفًا و450 لقاحًا فبراير المقبل، وبذلك ستكون اليونان قد تلقت مليونا و255 ألفًا و800 جرعة بنهاية شهر مارس.

وفي الوقت ذاته، ستتلقى اليونان 240 ألف جرعة من لقاح شركة "مودرنا" الأمريكية شريطة أن يحظى بموافقة وكالة الأدوية الأوروبية.

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