القاهرة.. السجن 3 سنوات لشاب مصري تحرش جنسياً بفتاتين عبر وسائل الاتصال

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قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بحبس الشاب المصري أحمد بسام زكي لمدة ثلاث سنوات، لإدانته بالتحرش جنسياً بفتاتين عبر وسائل الاتصال، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم (الثلاثاء) بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بالتحرش جنسياً بفتاتين، هاتفياً، عن طريق إرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها".

وأوضح المسؤول أنه لا يزال للمتهم فرصة الطعن في الحكم.

وأوقفت الشرطة في الرابع من يوليو "زكي" الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.

وأحاله النائب العام إلى المحكمة الجنائية في سبتمبر. وما زالت محاكمته جارية وستعقد جلستها المقبلة في التاسع من يناير.

وعدّد بيان النائب العام آنذاك الاتهامات المسندة إلى زكي "من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور خادشة بشرفهن وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".محكمة مصرية الشاب المصري أحمد بسام زكي