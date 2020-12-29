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شاهد "دائرة مرعبة" في حلق طفلة.. وطبيب يكشف المفاجأة المحرجة

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الأم: شعرت بالخجل الشديد

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تعرضت سيدة بريطانية لموقف محرج بعدما قصدت عيادة طبية للكشف عن ابنتها التي ظهر جسم أسود غريب على سقف فمها.

وشاركت داريان ديبريتا ما حدث معها على صفحتها في موقع فيسبوك، قائلة إنها تشعر بالخجل الشديد إزاء تصرفها مع العيادة التي كشفت عن ابنتها بيلا.

وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن داريان كانت تلعب مع بيلا عندما لاحظت أن سقف فمها أسود اللون.

وأضافت أنها حاولت مسح المنطقة الملونة بالأسود لاعتقادها أن الأمر مجرد صباغ أو تلوين، إلا أن محاولاتها لم تفلح.

وبيّنت الأم أنها حجزت موعدا مع طبيب بأحد المراكز الصحية، وتفاجأت هناك بتشاور مجموعة من الأخصائيين بشأن وضع ابنتها، ليحددوا لاحقا أن البقعة السوداء هي وحمة، حسب " سكاي نيوز عربية".

ومع إصرار داريان على أن البقعة جديدة، حاول طبيب التدقيق أكثر في البقعة، ليجد أخيرا أنها قطعة من ورق مقوى ملتصقة بسقف حلق الفتاة.

ومع شعورها بالارتياح، فقد عبرت داريان عن إحساسها بالخجل لرد فعلها الحاد تجاه الأطباء، واتهامهم بأنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه الحالات المرضية، لتعرف فيما بعد أن الأمر عبارة عن ورقة لصق صغيرة وصلت إلى هذا المكان من جراء ما يمكن اعتباره إهمالا منها.

وحظي منشور داريان تفاعلا قويا بأكثر من 60 ألف إعجاب في زمن قصير لم يتجاوز 24 ساعة، اختتمته الأم بشكر الأطباء، وذلك لإمكانية أن تسبب ورقة اللصق الاختناق لطفلتها إن لم يتم نزعها.

شاهد

حلق طفلة عيادة طبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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