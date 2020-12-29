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"طماطم" للبيع عند إشارات المرور بجدة.. فمن المسؤول؟

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باعة جائلون رصدتهم عدسة "سبق" في مشهد غير مألوف

يستقل الباعة الجائلون، إشارات المرور، لعرض سلعهم بطرق مخالفة، مثل بيع المساويك والماء، والكمامات في زمن كورونا وغيرها من السلع الأخرى، في ظل غياب الجهات المختصة.

غير أن عدسة "سبق" رصدت اليوم انتشاراً رهيباً للباعة وهم يعرضون نوعاً آخر غير مألوف للمارّة وهو "الطماطم" عند إحدى إشارات المرور جنوبي جدة.

وتفصيلاً؛ وثقت "سبق" صوراً للباعة المتجولين وهم من جنسية عربية، يقومون بعرض "الطماطم" عند إشارات المرور جنوب جدة بالتحديد قبيل الوصول إلى سوق الصواريخ بطريقة عشوائية تستوجب تدخل الجهات المختصة على الفور، للقضاء على هذه الظاهرة التي تعكس صورة سيئة عن محافظة جدة.

ويعتبر بيع "الطماطم" عند إشارات المرور تمادياً صريحاً من الباعة الجائلين، بعد أن كان بيع الفواكه والخضراوات بالنسبة لهم مقتصراً على عربات خشبية متنقلة يقومون بالتنقل بها من مكان إلى مكان آخر.

إشارات المرور جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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