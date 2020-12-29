إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف في الغربية

مصراوي Masrawy
04:27 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الغربية- مروة شاهين:
أصيب 8 أشخاص ، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف نواج، على طريق "طنطا- قطور" في الغربية، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق.
كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمصرف نواج بطريق " طنطا– قطور".
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى رفع انتشال الميكروباص وتبين إصابة 8 من مستقلى الميكروباص، وأن السرعة الزائدة وراء الحادث.
جرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي للعلاج، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.