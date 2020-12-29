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إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف في الغربية

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إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف في الغربية إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف في الغربية

مصراوي Masrawy

04:27 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

أصيب 8 أشخاص ، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف نواج، على طريق "طنطا- قطور" في الغربية، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمصرف نواج بطريق " طنطا– قطور".

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى رفع انتشال الميكروباص وتبين إصابة 8 من مستقلى الميكروباص، وأن السرعة الزائدة وراء الحادث.

جرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي للعلاج، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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