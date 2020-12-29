مساهمة من بنك القاهرة وجمعية الأورمان.. 100 شيك للأسر الأكثر احتياجًا في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

سلّم الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبًا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 100 شيك، مُقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك القاهرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وربيع عبدالجليل مدير مشروعات الأورمان بالمنيا، ورضا عبدالحسيب المدير التنفيذي للجمعية بالمنيا.

وأشاد نائب المحافظ، بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، ولفت إلى أن جمعية الأورمان لها دور رائد في تنمية مشروعات المجتمع الريفي وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.