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تبدأ الشهر المقبل في إصدار جوازات سفر لمٌتلقي لقاح كورونا

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روسيا تبدأ الشهر المقبل في إصدار جوازات سفر لمٌتلقي لقاح كورونا تبدأ الشهر المقبل في إصدار جوازات سفر لمٌتلقي لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

04:21 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

موسكو- (د ب ا):

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الثلاثاء، إن تعتزم البدء في إصدار جوازت سفر خاصة الشهر المقبل للأفراد الذين تلقوا لقاح .

وسوف تكون مثل هذه الجوازات وسيلة سهلة لإثبات أن أصحاب العمل والمسؤولين أن الفرد تلقى اللقاح المضاد للفيروس.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسي عن الوزير القول " نعتزم أن تكون هذه فرصة للحصول على جواز سفر اللقاح عبر الموقع الإلكتروني للخدمات في كانون ثان/يناير المقبل".

وكانت روسيا أول دولة تعلن عن لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ خمسة أشهر في شهر أغسطس الماضي.

وتعتزم توفير أكثر من مليون جرعة من اللقاح للمواطنين بحلول نهاية الشهر المقبل.

وسجلت روسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 145 مليون نسمة، رابع أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في ظل ارتفاع حالات الاصابة خلال الأشهر الماضية.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في روسيا أكثر من 3 مليون حالة، بحسب الاحصاءات الرسمية.

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مصراوي Masrawy

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