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النقل: وصول إحدى دفعات الجرارات الجديدة لمترو الأنفاق

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النقل: وصول إحدى دفعات الجرارات الجديدة لمترو الأنفاق النقل: وصول إحدى دفعات الجرارات الجديدة لمترو الأنفاق

مصراوي Masrawy

04:13 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة النقل، وصول إحدى دفعات الجرارات الجديدة للمترو، اليوم الثلاثاء، حيث تم وصول أول 5 قطارات مكيفة ضمن مشروع تصنيع وتوريد عدد 32 قطارا جديد للتشغيل على الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 317,8 مليون يورو و640,3 مليار جنيه.

وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه.

وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلى فى مصر.

ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالي السعة بجانب انه مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

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