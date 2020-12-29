أخبار عاجلة

يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
خبيرة ألمانية تنتقد الحكومة في سياسة شراء لقاحات كورونا -
بريكسيت هل سيؤدي إلى انفصال اسكتلندا؟ -
قيادي بحزب الله اللبناني : الرد على اغتيال سليماني آت لا محال -
الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بنجاح طلاب قضية الغش الجماعي -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه منحة لـ 3057 عاملا غير منتظم بأسوان

Print
القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه منحة لـ 3057 عاملا غير منتظم بأسوان القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه منحة لـ 3057 عاملا غير منتظم بأسوان

مصراوي Masrawy

04:07 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، 232 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1172 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 1177 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في تقرير للوزير، عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، إنه تم صرف 226 ألف جنيه لـ 82 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية، و3548 جنيها رعاية صحية لـ 11 عاملاً، بالإضافة إلى صرف منحة عيد الاضحى المبارك بواقع مليون و528 ألف و 500 جنيه، لـ 3057 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح عبدالوهاب، أن المديرية، أجرت في مجال التفتيش العمالي، تفتيشا على 321 منشأة (دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية، وعمل ندوتين عماليتين، فضلاً عن تلقى 10 شكاوى عمالية، تم بحث 8 شكاوى منها، وشكوتي ما زالت تحت البحث، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 64 منشأة، وإعادة التفتيش على 56 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تم إحالة 8 منها للمحكمة العمالية، وشكوتان لجهات أخرى، وتبقى شكوتان مازالتا تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة بكفر كوم أمبو في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة حياة كريمة، تم الانتهاء فيها من دورتين تدريبية على مهنتي التفصيل والحياكة لـ 10 إناث، والسباكة الصحية لـ 6 ذكور، وجاري تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية بأسوان، تشمل دورة التفصيل والحياكة لـ 23 متدربة، ودورة التبريد والتكييف لـ 9 متدربين، ودورة الكترونيات لـ 8 متدربين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

شبكة عيون الإخبارية