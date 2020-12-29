القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه منحة لـ 3057 عاملا غير منتظم بأسوان

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، 232 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1172 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 1177 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في تقرير للوزير، عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، إنه تم صرف 226 ألف جنيه لـ 82 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية، و3548 جنيها رعاية صحية لـ 11 عاملاً، بالإضافة إلى صرف منحة عيد الاضحى المبارك بواقع مليون و528 ألف و 500 جنيه، لـ 3057 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح عبدالوهاب، أن المديرية، أجرت في مجال التفتيش العمالي، تفتيشا على 321 منشأة (دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية، وعمل ندوتين عماليتين، فضلاً عن تلقى 10 شكاوى عمالية، تم بحث 8 شكاوى منها، وشكوتي ما زالت تحت البحث، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 64 منشأة، وإعادة التفتيش على 56 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تم إحالة 8 منها للمحكمة العمالية، وشكوتان لجهات أخرى، وتبقى شكوتان مازالتا تحت البحث والدراسة.

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