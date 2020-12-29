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وصل إلى كل نجع وبيت.. برلماني يكشف عن أسباب حصد "مستقبل وطن" الأغلبية البرلمانية

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وصل إلى كل نجع وبيت.. برلماني يكشف عن أسباب حصد "مستقبل وطن" الأغلبية البرلمانية وصل إلى كل نجع وبيت.. برلماني يكشف عن أسباب حصد "مستقبل وطن" الأغلبية البرلمانية

مصراوي Masrawy

04:05 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020


مصراوي
قال النائب أحمد زهير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن تمكُّن حزب مستقبل وطن من حصد الأغلبية البرلمانية يأتي انطلاقًا من كونه حزبًا متفاعلًا في الشارع، ووصل إلى كل نجع وبيت مصري، لافتًا إلى حرص الحزب على تحقيق التناغم تحت القبة؛ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النائب عقب استخراج كارنيه العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء، خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.

وأضاف زهير أن كل حزب سياسي حصد مقاعده البرلمانية على قدر تفاعله في الشارع وقدرته على التواصل مع الجماهير والوصول إلى جموع المصريين.

ولفت البرلماني إلى أن أبرز القضايا التي سيتبناها تحت القبة يتعلق بالصعيد والشباب، من خلال العمل على فتح العديد من المصانع لاستيعاب الطاقات الشبابية بالصعيد، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح أول رئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بصعيد .

وشدد زهير على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية؛ لتقوم بدورها في الشارع، وترسيخ اللا مركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتطبيق الحوكمة.

كان مجلس النواب قد استقبل النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم استقبال نواب (12) محافظة؛ هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، بإجمالي عدد 86 نائبًا.

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