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الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع خطي مونوريل العاصمة الجديدة و6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

04:03 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب – يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن المنفعة العامة لمشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر.

ونص القرار في المادة الأولى، على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بمسارهما ومرافقهما وجميع منشآتها من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورش للعمرة الجسيمة ووحدات التحكم المركزي وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

ونصت المادة الثانية، على أنه يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار والمبين موقعها ومساحاتها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط والكشوف المرفقة.

ونصت المادة الثالثة، على أنه ينهي تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط والكشوف المرفقة وتخصيص لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل.

ونصت المادة الرابعة من القرار، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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