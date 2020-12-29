تشميع 34 مركزًا للدروس الخصوصية في السويس

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السويس- حسام الدين أحمد:

نظمت مديرية أمن السويس، اليوم الثلاثاء، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بمشاركة التنفيذيين بالأحياء، لتقليل أماكن التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقاد الحملة اللواء عبدالرحمن هريدي مساعد مدير أمن السويس، وأسفرت عن تشميع 34 مركزًا للدروس الخصوصية في ضواحي متفرقة بأحياء السويس.

وقال الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إن الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع مديرية الأمن مستمر في إغلاق مراكز الدروس للحد من التجمعات.

وأضاف نائب محافظ السويس، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الحملات مستمرة على مستوى الأحياء والجهات المختصة، وطالب أولياء الأمور بالاستجابة لتعليمات مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا.