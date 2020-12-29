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بتهمة الانضمام للإرهاب.. تجديد حبس خالد داوود وحسام الصياد وأحمد شاكر 45 يومًا

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بتهمة الانضمام للإرهاب.. تجديد حبس خالد داوود وحسام الصياد وأحمد شاكر 45 يومًا بتهمة الانضمام للإرهاب.. تجديد حبس خالد داوود وحسام الصياد وأحمد شاكر 45 يومًا

مصراوي Masrawy

04:13 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس خالد داوود، وحسام الصياد، وأحمد شاكر 45 يومًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وذكرت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "داوود" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان الإرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر 2019.

كما استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في ، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.

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