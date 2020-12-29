أمانة الشرقية تنفذ 240 جولة على المنشآت التجارية بالنعيرية

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تحرير 16 مخالفة وفرض غرامات مالية.. وإغلاق 5 منشآت

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، 241 جولة على المنشآت الغذائية والتجارية والمستودعات، بمحافظة النعيرية، وذلك في إطار حملاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 16 مخالفة وفرض غرامات مالية وإغلاق 5 منشآت مخالفة، ومصادرة أكثر من 155 كيلوغرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن هذه المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد وانتهاء الشهادات الصحية وعدم وجود ترخيص، وعدم الالتزام بالتقيد باشتراطات الزي الرسمي، ووجود مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

ودعت الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي أو عدم التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتباعد الاجتماعي من خلال مركز 940.أمانة المنطقة الشرقية