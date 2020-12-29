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أيسلندا تبدأ التطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر/بيونتك

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أيسلندا تبدأ التطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر/بيونتك أيسلندا تبدأ التطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر/بيونتك

مصراوي Masrawy

03:56 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

ريكيافيك- (د ب أ):

بدأت أيسلندا، الثلاثاء، توزيع أول جرعات اللقاح ضد ، حيث تلقى أربعة من أفراد فرق الرعاية الصحية اللقاح خلال بث مباشر.

وأصبح الأربعة العاملون في الخطوط الأمامية - ثلاث نساء ورجل - أول من تم تطعيمهم بلقاح من جرعتين طورته شركة بيونتك الألمانية وعملاقة الأدوية الأمريكي فايزر .

وقالت ممرضة العناية المركزة كريستين جونارسدوتير، وهي أحد الأشخاص الأربعة، إن التطعيم يمثل نورا في الظلام.

ونقلت هيئة الإذاعة الأيسلندية وغيرها من وسائل الإعلام عملية التطعيم على الهواء مباشرة.

وتم إرسال الدفعة الأولى من اللقاح إلى أيسلندا، والتي تضم نحو 10 آلاف جرعة لقاح، أمس الاثنين.

وسجلت الدولة التي يقطنها نحو 365 ألف نسمة إجمالي 28 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وإجمالي 5700 إصابة بالفيروس .

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مصراوي Masrawy

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