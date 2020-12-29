أخبار عاجلة

يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
خبيرة ألمانية تنتقد الحكومة في سياسة شراء لقاحات كورونا -
بريكسيت هل سيؤدي إلى انفصال اسكتلندا؟ -
قيادي بحزب الله اللبناني : الرد على اغتيال سليماني آت لا محال -
الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بنجاح طلاب قضية الغش الجماعي -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

زلزال جديد يهز كرواتيا.. وأنباء عن أضرار جسيمة

Print
زلزال جديد يهز كرواتيا.. وأنباء عن أضرار جسيمة زلزال جديد يهز كرواتيا.. وأنباء عن أضرار جسيمة

مصراوي Masrawy

03:53 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

بلجراد- (د ب أ):

ضرب زلزال قوي وسط كرواتيا، الثلاثاء، وألحق أضرارا جسيمة بالعديد من المدن، من بينها العاصمة زغرب.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال بلغت قوته ست درجات بمقياس ريختر ووقع في الساعة 11:19 (10:19 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 46 كيلومترا جنوب شرق زغرب.

وجاء الزلزال الأحدث في أعقاب زلزالين قوتهما 5.2 و5 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب في أضرار في بلدتي سيساك وبيترينجا، وكلتاهما قريبتان من مركز الزلزالين الأخيرين.

وأفادت وسائل الإعلام الكرواتية بوقوع أضرار في زغرب، وأظهرت أشخاصا يفرون إلى الشوارع وأنقاض.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو تفاصيل بشأن الأضرار.

وحثت وزارة الداخلية المواطنين على البقاء في الأماكن المفتوحة والتزام الهدوء. كما طلبت بشكل خاص مغادرة الأشخاص المقيمين في المباني التي ظهرت عليها علامات التضرر.

وكتب رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش عبر تويتر أنه في طريقه إلى بيترينجا، التي تكبدت أسوأ الأضرار. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مبان منهارة.

وتسبب زلزال بقوة 3ر5 درجة في 22 مارس في إلحاق أضرار جسيمة بزغرب، بما في ذلك الكاتدرائية التاريخية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

شبكة عيون الإخبارية