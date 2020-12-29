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لافروف يؤكد أن التعاون العسكري الروسي التركي سيستمر رغم عقوبات واشنطن

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لافروف يؤكد أن التعاون العسكري الروسي التركي سيستمر رغم عقوبات واشنطن لافروف يؤكد أن التعاون العسكري الروسي التركي سيستمر رغم عقوبات واشنطن

مصراوي Masrawy

03:45 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ف ب):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة سيتواصل رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، في وقت سابق هذا الشهر على تركيا على خلفية شرائها منظومة دفاع صاروخية روسية الصنع.

وقال لافروف في أعقاب محادثات مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في موسكو "أكدنا عزمنا المشترك على تطوير تعاوننا الفني والعسكري".

وأكد الوزير الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر عزم تركيا على "مواصلة التعاون في هذا المجال رغم الضغوط غير الشرعية لواشنطن".

وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف ديسمبر فرض عقوبات على تركيا وذلك بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وحظرت واشنطن منح أي تصاريح تصدير أسلحة للإدارة الحكومية التركية لشراء الاسلحة ومنع رئيس هذه الإدارة ومسؤولين آخرين من دخول الأراضي الأمريكية.

وندّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بهذه العقوبات، معتبراً أنها "تعدّ" على "سيادة" بلده.

ورغم تعارض وتركيا في العديد من القضايا - سوريا وليبيا والقوقاز - إلا أنهما تؤكدان الحفاظ على علاقات بناءة، خصوصا بسبب العلاقات الجيدة بين الرئيسين بوتين وأردوغان.

ولا يُنظر إلى التقارب الروسي التركي في السنوات الأخيرة بعين الرضا في الغرب، الذي يرى دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي تتزود بالسلاح من خصم جيوسياسي رئيسي.

وشدد لافروف على أن "العقوبات الغربية" لا تؤثر على العلاقات الثنائية "المبنية على مصالحهما الوطنية".

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