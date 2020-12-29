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باكستان تعلن تسجيل أول 3 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

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باكستان تعلن تسجيل أول 3 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا باكستان تعلن تسجيل أول 3 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصراوي Masrawy

03:44 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

إسلام آباد- (د ب أ):

أعلن مسؤولون في باكستان، الثلاثاء، تسجيل البلاد لأولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من ، والتي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.

وقد تم تأكيد إصابة ما لا يقل عن ثلاث حالات بالسلالة الجديدة في إقليم السند جنوبي البلاد. وكان المرضى الثلاثة عادوا مؤخرا من بريطانيا.

ومن جانبه قال ميران يوسف، المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند، إن "العينات التي تم أخذها من ثلاثة عائدين من المملكة المتحدة، تُظهر تطابق بنسبة 95 بالمئة مع سلالة فيروس كورونا الجديدة (القادمة) من المملكة المتحدة".

وقالت وزارة الصحة إنه قد تم أخذ 12 عينة من أشخاص عادوا من بريطانيا من أجل القيام بالتنميط الجيني، جاءت ست منها إيجابية، وأظهرت ثلاث منها السلالة الجديد للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في المرحلة الأولى. ومن المقرر أن تخضع هذه العينات لمرحلة أخرى من التنميط الجيني.

وقال المتحدث إنه في نفس الوقت، يتم تعقب المخالطين لهؤلاء المرضى، كما يتم عزل المخالطين لهم.

وكانت باكستان قررت أمس الاثنين تمديد القيود المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب مخاوف من السلالة الجديدة شديدة العدوى حتى يوم الاثنين المقبل.

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