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عمان تعلن انتشال حطام سفينة تجارية إيرانية غارقة قرابة مضيق هرمز

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عمان تعلن انتشال حطام سفينة تجارية إيرانية غارقة قرابة مضيق هرمز عمان تعلن انتشال حطام سفينة تجارية إيرانية غارقة قرابة مضيق هرمز

مصراوي Masrawy

03:41 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

مسقط- (د ب أ):

أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، انتشال وقطر حطام سفينة تجارية إيرانية غارقة قرابة مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن مركز الأمن البحري قام بالتنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ لطاقم سفينة تجارية إيرانية كانت قد تعرضت لحادثة غرق في البحر الإقليمي العماني قرابة مضيق هرمز في 25 من الشهر الجاري.

وطبقا للوكالة ، تضافرت جهود مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية ذات العلاقة لانتشال وقطر حطام السفينة الغارقة، وذلك لتأمين وضمان انسيابية وسلامة حركة السفن العابرة بالمضيق.

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